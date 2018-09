New York (dpa) - Der Österreicher Dominic Thiem steht zum ersten Mal im Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis. Der Weltranglisten-Neunte schlug den letztjährigen Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika in New York 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

Es war für Thiem nach zunächst sechs Niederlagen der zweite Sieg nacheinander gegen Anderson. «Das war eines meiner besten Matches überhaupt», sagte der French-Open-Finalist anschließend. «Ein Traum wird wahr», meinte er zum erstmaligen Erreichen der Runde der besten Acht. Gegner ist dort an diesem Dienstag Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien oder der Georgier Nikolos Bassilaschwili.