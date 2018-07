London (dpa) - Nach der Niederlage der früheren US-Open-Finalistin Karolina Pliskova sind die Top Ten der Setzliste bei den Damen in Wimbledon vor dem Viertelfinale gescheitert. Die tschechische Tennisspielerin unterlag im Achtelfinale der Niederländerin Kiki Bertens 3:6, 6:7 (1:7).

Die Weltranglisten-Achte Pliskova hatte als einzige der besten Zehn das Achtelfinale erreicht. Dass so viele Favoritinnen vor der Runde der besten 16 ausscheiden, gab es in der Geschichte des Profi-Tennis in Wimbledon noch nie.