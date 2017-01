Dreisatzsieg Nadal schlägt Baghdatis - Nun gegen Alexander Zverev

Melbourne (dpa) - Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ist in der dritten Runde der Australian Open Gegner für den Hamburger Alexander Zverev.

Der Spanier siegte in Melbourne glatt mit 6:3, 6:1, 6:3 gegen Ex-Finalist Marcos Baghdatis aus Zypern. Nadal hat das erste Grand-Slam-Turnier der Saison 2009 gewonnen, der 30-Jährige musste im vorigen Jahr wegen Problemen am linken Handgelenk aber pausieren und beendete seine Saison vorzeitig. Gegen den 19-jährigen Alexander Zverev hatte er sich im vorigen März beim Turnier in Indian Wells erst nach Abwehr eines Matchballs noch durchgesetzen können.