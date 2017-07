London (dpa) - French-Open-Champion Rafael Nadal hat ohne Satzverlust in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gewann der 31 Jahre alte Spanier am Freitag gegen Karen Chatschanow aus Russland 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Nadal trifft am Montag in der Runde der besten 16 auf den Luxemburger Gilles Muller. Der Mallorquiner hatte den Rasenklassiker in London 2008 und 2010 gewonnen und sich zuletzt in Paris seinen zehnten French-Open-Titel gesichert.