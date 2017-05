In Madrid

Madrid (dpa) - Tennisstar Rafael Nadal ist auf dem Weg zu seinem nächsten Turniersieg auf Sand. Der Spanier setzte sich beim ATP-Turnier in Madrid gegen den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic aus Serbien mit 6:2, 6:4 durch und steht im Finale der mit 5,439 Millionen Euro dotierten Veranstaltung.

Dort trifft er auf den Österreicher Dominic Thiem oder Pablo Cuevas aus Uruguay. Für Nadal war es in dieser Saison der 14. Sieg im 14. Spiel auf Sand. Zuvor hatte der Routinier die Turniere in Monte Carlo und Barcelona gewonnen. Für die French Open in Paris gilt der 30-Jährige dank seiner wiedergewonnenen Topform erneut als Favorit.