New York (dpa) - Titelverteidiger Rafael Nadal ist mit einem schwer erkämpften Sieg gegen den Österreicher Dominic Thiem in das Halbfinale der US Open eingezogen.

Der Tennis-Weltranglisten-Erste gewann am Mittwochmorgen in New York 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) gegen den Weltranglisten-Neunten. Die spektakuläre Partie war erst nach 4:49 Stunden um 2.03 Uhr beendet. Nadal trifft im Halbfinale am Freitag auf den Argentinier Juan Martin del Potro. Der US-Open-Sieger von 2009 bezwang den Amerikaner John Isner 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.