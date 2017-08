Montreal (dpa) - Nach seinem beeindruckenden Finalerfolg gegen Roger Federer beim Tennisturnier in Montreal hat sich Alexander Zverev in der Weltrangliste um einen Platz verbessert.

Das 20 Jahre alte Talent rückte in dem am Montag veröffentlichten Ranking von Rang acht auf sieben vor. So hoch wurde der Hamburger noch nie in seiner Karriere geführt. An der Spitze blieb der Schotte Andy Murray vor dem Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Federer.

Zverev hatte am Sonntag im Endspiel in der kanadischen Metropole den 19-maligen Grand-Slam-Gewinner Federer glatt mit 6:3, 6:4 geschlagen. Es war der fünfte Turniererfolg für den Deutschen in diesem Jahr und der zweite innerhalb einer Woche nach seinem Sieg in Washington.

«Die Zukunft hat begonnen», schrieb der dreimalige Wimbledon-Sieger Boris Becker (49) bei Twitter nach Zverevs starker Vorstellung. Für den Sieg gegen den 36 Jahre alten Federer benötigte Zverev nur 1:08 Stunden. Damit hat er sich endgültig in den Kreis der Favoriten für die in zwei Wochen beginnenden US Open gespielt.