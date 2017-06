Rosmalen (dpa) - Nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open hat Alexander Zverev seinen Turnierplan angepasst. Die Nummer zehn der Welt wird im Vorfeld von Wimbledon nicht nur bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen spielen.

Eine Woche zuvor tritt er bereits beim Turnier im niederländischen Rosmalen an. Der 20 Jahre alte Hamburger erhielt vom Veranstalter eine Wildcard für das Event vom 12. bis 18. Juni. Zverev war in Paris überraschend bereits in der ersten Runde am Spanier Fernando Verdasco gescheitert.