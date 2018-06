Eastbourne (dpa) - Andy Murray hofft weiter auf eine Teilnahme bei seinem Heim-Grand-Slam in Wimbledon.

Murray, der in dieser Woche beim Tennis-Turnier im Queen's Club nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback gegeben hatte, wird in der kommenden Woche dank einer Wildcard beim Rasen-Event in Eastbourne an den Start gehen. «Es war gut, diese Woche im Queen's Club zurück im Wettkampf zu sein und ich hoffe, daran nächste Woche im Deveonshire Park anknüpfen zu können», schrieb der 31 Jahre alte Brite bei Facebook mit Blick auf das Turnier in Eastbourne.

Murray hatte sein erstes Match nach seiner Rückkehr gegen den Australier Nick Kyrgios in drei Sätzen verloren. Dennoch war er zufrieden mit seiner Leistung. Die ehemalige Nummer eins der Welt hatte seit Juli 2017 pausiert und sich Anfang dieses Jahres einer Hüftoperation unterziehen müssen. Murray will unbedingt in Wimbledon dabei sein. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 2. Juli. Der Schotte hat den Rasenklassiker bislang zwei Mal gewinnen können.