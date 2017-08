Montreal (dpa) - Tennisprofi Mischa Zverev ist beim Masters-Turnier in Montreal in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Hamburger zog gegen den Weltranglisten-Elften Grigor Dimitrow aus Bulgarien 3:6, 6:3, 3:6 den Kürzeren.

Zum Auftakt der Hartplatz-Veranstaltung hatte der ältere Bruder von Top-Ten-Spieler Alexander Zverev nach hartem Kampf den slowakischen Qualifikanten Norbert Gombos in drei Sätzen besiegt. Das Turnier ist mit rund 4,6 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen.