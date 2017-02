Rotterdam (dpa) - Tennisprofi Florian Mayer ist beim ATP-Turnier in Rotterdam gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der Bayreuther unterlag zum Auftakt dem Niederländer Robin Haase 5:7, 6:7 (3:7).

Haase nimmt dank einer Wildcard an dem mit 1,725 Millionen Euro dotierten Hartplatzturnier teil. Neben Mayer stehen noch Alexander und Mischa Zverev sowie Philipp Kohlschreiber im Hauptfeld. Der 19-jährige Alexander Zverev, der zuvor den Turniersieg in Montpellier gefeiert hatte, trifft in der ersten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Dominic Thiem aus Österreich.