Cincinnati (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Turnier in Cincinnati in die zweite Runde eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich gegen die US-Amerikanerin Allie Kiick in drei Sätzen mit 5:7, 6:3, 6:3 durch.

Bei dem mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier trifft die auf Platz 85 der Weltrangliste stehende Maria in der 2. Runde auf die Amerikanerin Sloane Stephans. Die Dritte der Weltrangliste ist bei dem WTA-Turnier auf Platz 3 gesetzt. Die Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges aus Bad Oldesloe war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.