London (dpa) - Mit der goldenen Trophäe des Wimbledon-Champions in der Hand holte sich Roger Federer drei Küsschen von Herzogin Kate ab.

«Sehr, sehr gut gespielt», sagte die Frau von Prinz William, als sie dem Schweizer Ausnahmesportler zu seinem achten Triumph auf dem Heiligen Rasen und seinem Rekord für die Tennis-Geschichtsbücher gratulierte. 14 Jahre nach seiner Titelpremiere krönte sich Federer am Sonntag mit einem 6:3, 6:1, 6:4 gegen den von Blasen am Fuß gehandicapten Marin Cilic erneut zum Wimbledon-Triumphator.

«Ich bin unglaublich überrascht, wie dieses Jahr bislang gelaufen ist», sagte der 35-Jährige. In der Pressekonferenz analysierte er gefasst und nüchtern seinen historischen Sieg. Auf dem Centre Court waren ihm zuvor beim Anblick seiner vier Kinder auf der Tribüne die Tränen in die Augen geschossen. Mit dem Handtuch tupfte er sich über das Gesicht, von der Spielerbox schauten die bald achtjährigen Zwillingsmädchen Myla und Charlene und die Jungs Leo und Lenny zu.

«Sie haben keine Ahnung, was hier vor sich geht. Sie denken wahrscheinlich, das ist aber eine schöne Aussicht und ein schöner Spielplatz», sagte der 35 Jahre alte Schweizer über die Dreijährigen. Hatte Federer den Matchball nach nur 101 Minuten noch erstaunlich verhalten gefeiert und nur kurz die Arme in den Himmel gereckt, so fiel später die ganze Anspannung ab. «Dieses Turnier so gespielt zu haben, ohne Satzverlust, ist magisch, es ist wirklich zu viel.»

Mit Titel Nummer acht überflügelte er William Renshaw und Pete Sampras, sicherte sich den 19. Titel bei einem Grand Slam und ist jetzt der älteste Wimbledon-Gewinner in der Historie des Profitennis. «Es ist einfach unglaublich, wer hätte das gedacht?», sagte Federers Kumpel Tommy Haas, der in der ersten Runde gescheitert war.

Einen Tag nach der Wimbledon-Siegpremiere der Spanierin Garbiñe Muguruza durften in der Royal Box neben reichlich Tennis-Prominenz auch Prinz William und Herzogin Kate und die britische Premierministerin Theresa May die Federer-Show bestaunen. «Es gibt wenige Spieler, die auf diesem Platz so dominant auftreten wie Roger es tut. Und ich bin mir sicher, dass er hier noch öfter gewinnen kann», sagte der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker in der BBC.

Nur bis zum 2:2 im ersten Satz sahen sie ein ausgeglichenes Match. Federer wirkte zu Beginn leicht angespannt. Als er seinen ersten Spielball zum 1:1 hatte, unterlief ihm ein Doppelfehler. Den Punktgewinn zum 2:2 zelebrierte er mit einem lauten «Komm jetzt».