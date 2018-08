New York (dpa) - Der deutsche Tennisspieler Yannick Maden hat sich einen Platz im Hauptfeld der US Open gesichert. Der 28 Jahre alte Stuttgarter gewann gegen Alex Bolt aus Australien 6:4, 6:2 und erreichte mit dem dritten Sieg in der Qualifikation das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Mona Barthel dagegen scheiterte nach einer 4:6, 2:6-Niederlage gegen die US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo. Damit stehen insgesamt 15 deutsche Profis, neun Herren und sechs Damen, im Hauptfeld in Flushing Meadows. Maden hatte sich in Wimbledon erstmals für ein Grand-Slam-Turnier qualifiziert, war dann aber in der ersten Runde ausgeschieden.