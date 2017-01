Klare Niederlage Lottner scheitert in erster Runde bei in Auckland

Auckland (dpa) - Antonia Lottner ist beim WTA-Turnier in Auckland gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die Tennisspielerin aus Stuttgart verlor in der ersten Runde 2:6, 2:6 gegen Kurumi Nara aus Japan.

Lottner war als 180. der Weltrangliste dank einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, musste sich der auf Rang 76 geführten Nara aber nach 64 Minuten geschlagen geben. Am Montag sollte auch noch Annika Beck gegen Naomi Osaka aus Japan antreten. Das Hartplatzturnier ist mit knapp 227 000 Dollar dotiert.