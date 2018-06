Halle/Westfalen (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber sucht knapp zwei Wochen vor dem Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon seine Form.

«Die letzten Turniere waren noch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Mir sind zu viele Fehler passiert, ich muss daran arbeiten, dass ich stabiler und sicherer werde», sagte Kohlschreiber am Donnerstag nach seiner überraschenden Niederlage beim Rasenturnier im westfälischen Halle.

Im Achtelfinale musste sich der 34 Jahre alte Augsburger dem Australier Matthew Ebden 6:4, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Auch Florian Mayer verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Mayer, Sieger von 2016, verlor gegen den Italiener Andreas Seppi 2:6, 4:6.

Kohlschreiber enttäuschte bei der Wimbledon-Generalprobe ebenso wie wenige Tage zuvor, als er beim Rasenturnier in Stuttgart bereits in der ersten Runde gegen den Usbeken Denis Istomin verlor. «Ich habe auch in Halle wieder gekämpft und alles gegeben, aber gegen Ebden nicht das Rezept für den Sieg gefunden», meinte er.

Im Achtelfinale der Gerry Weber Open in Halle konnte Kohlschreiber, der das Turnier 2011 gewann und auf Platz 24 der Weltrangliste geführt wird, nur im ersten Satz überzeugen. Anschließend setzte der 30-jährige Ebden, die Nummer 60 der Welt, den Favoriten mit aggressivem Spiel unter Druck und dominierte die folgenden Sätze. «Mein Gegner hat sich in einen Rausch gespielt, kaum noch Fehler gemacht und meine Aufschläge besser gelesen», erklärte Kohlschreiber, der im dritten Satz verunsichert wirkte.

In der Runde der letzten acht Profis trifft Ebden nun auf Superstar Roger Federer, der den Franzosen Benoit Paire mit viel Mühe besiegte. Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger kam am Donnerstag zu einem 6:3, 3:6, 7:6 (9:7)-Sieg, bei dem er zwei Matchbälle abwehrte.