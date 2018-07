London (dpa) - Im eleganten roten Abendkleid sagt Wimbledonsiegerin Angelique Kerber spontan für ein Tänzchen zu. Strahlend dreht sich Deutschlands beste Tennisspielerin mit Novak Djokovic auf der Bühne.

Dabei ist die Tradition des Tanzens beim Champions Dinner in Wimbledon eigentlich schon lange abgeschafft. Doch der serbische Rasen-König fordert die «Lady in Red» auf - unter Oh und Ah aus dem Publikum - und verbeugt sich anschließend vor der ersten deutschen Wimbledonsiegerin seit Steffi Graf. «Das hier», sagt Kerber, «ist einer der speziellsten Abende meiner Karriere. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich brauche sicher noch ein paar Tage.»

Nach Rindercarpaccio, Heilbutt und zum Nachtisch Erdbeeren verabschiedet sich die 30 Jahre alte Tennisspielerin nach Mitternacht aus der Londoner Guildhall. Die Sieger-Schale, die sie kurz nach dem Endspiel bereits hatte abgeben müssen, ihr beim Champions Dinner aber wieder überreicht wurde, wird ihr erneut abgenommen. Eine kleinere Replika nimmt sie mit. «Die gebe ich auch nicht mehr her», sagt die Kielerin. Was jetzt als Nächstes kommt? «Der Nächste», antwortet Kerber - und meint wohl den nächsten Titel.

Sie hat die Australian Open gewonnen, sie hat sich Olympia-Silber in Rio gesichert, sie hat den Sprung zur Nummer eins geschafft, sie hat bei den US Open triumphiert. Und nun ist sie die erste deutsche Wimbledonsiegerin in diesem Jahrtausend. Alles, was sich die Schleswig-Holsteinerin mit Wohnsitz im polnischen Puszczykowo einmal erträumt und vorgenommen hatte, hat sie erreicht. «Egal, was jetzt kommt, ist natürlich Bonus», sagt die Linkshänderin. Ein baldiges Karriere-Ende sei aber kein Thema. «Aufhören ist ganz weit weg», sagt Kerber der «Bild».

In der neuen Weltrangliste wird Kerber als Nummer vier geführt, so gut stand sie seit elf Monaten nicht mehr da. «Es kann sein, dass sie noch mal sagt, jetzt greife ich noch mal die Eins an. Sie ist die Konstanteste», erklärt die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner.

Noch beträgt der Rückstand der zwölffachen Turniersiegerin auf die rumänische Weltranglisten-Erste Simona Halep mehr als 2200 Punkte. Bei den US Open in New York, die am 27. August beginnen, kann sie eine Menge gutmachen, weil sie in ihrer Frust-Saison 2017 in der ersten Runde gescheitert war. Ihren nächsten Turnier-Auftritt hat sie für Anfang August in Montreal geplant.