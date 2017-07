London (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber sieht Wimbledon optimistisch entgegen. «Ich weiß, ich bin fit, ich weiß, ich spiele gut, und ich weiß, was ich kann», sagte die 28 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel in London.

In den vergangenen Wochen nach dem Erstrunden-Aus bei den French Open habe sie «einiges gelernt» und ein paar Abläufe verändert. So habe sie teilweise nur einmal am Tag länger statt zweimal trainiert, sagte Kerber, und sich mehr Auszeiten gegönnt. «Ich habe jetzt die Tage und Wochen damit verbracht, mich gut vorzubereiten.»

Beim Rasen-Klassiker an der Church Road trifft die Linkshänderin zum Auftakt am Dienstag in der ersten Runde auf Qualifikantin Irina Falconi aus den USA. Bei der Generalprobe in Eastbourne war Kerber schon im Viertelfinale an der Britin Johanna Konta gescheitert.