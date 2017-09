Tokio (dpa) - Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Tokio ihr Halbfinale verloren. Die Kielerin unterlag mit 0:6, 7:6 (7:4), 4:6 in 2:08 Stunden gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Die in der Weltrangliste auf Position 14 abgerutschte Kerber verpasste damit den Einzug in ihr zweites Endspiel in dieser Saison. Im April hatte die 29-Jährige im mexikanischen Monterrey ebenfalls gegen die Weltranglisten-23. Pawljutschenkowa verloren.