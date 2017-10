Stuttgart (dpa) - Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat sich in der Tennis-Weltrangliste um einen Platz auf Rang elf verbessert. Zweitbeste Deutsche ist weiterhin als 27. Julia Görges. Die Rumänin Simona Halep bleibt an der Spitze.

Die 29-jährige Kerber tritt in dieser Woche beim WTA-Turnier in Luxemburg an. In der ersten Runde bekommt es die Topgesetzte mit Monica Puig aus Puerto Rico zu tun, gegen die die Kielerin das Endspiel der Olympischen Spiele in Rio im Sommer 2016 verloren hatte.

Bei den Herren ist die deutsche Nummer eins Alexander Zverev nach seinem Achtelfinal-Aus in Shanghai um einen Platz abgerutscht und ist nun Fünfter. Der Hamburger hat sich nach einer starken Saison als erster Deutscher seit Rainer Schüttler vor 14 Jahren für die ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres qualifiziert.