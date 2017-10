Zhuhai (dpa) - Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber ist wie Julia Görges für die Tennis-B-WM qualifiziert und wird an der WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai teilnehmen.

Das bestätigte das Management der ehemaligen Nummer eins der Deutschen Presse-Agentur. Vom 31. Oktober an geht es für die zwölf Teilnehmerinnen um fast 2,3 Millionen Dollar.

Anders als im vergangenen Jahr hat Kerber nach einer schwachen Saison nicht den Sprung zu den WTA Finals der besten Acht geschafft, die in dieser Woche in Singapur stattfinden. In der Weltrangliste ist die 29-Jährige hinter Moskau-Turniersiegerin Görges auf Platz 19 abgerutscht und nur noch deutsche Nummer zwei.