Madrid (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Madrid souverän die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-Zweite setzte sich in ihrer Erstrunden-Partie gegen Timea Babos aus Ungarn ohne Probleme mit 6:4, 6:2 durch.

Eine Woche nach ihrer Auftakt-Niederlage beim WTA-Event in Stuttgart zeigte Kerber eine solide Leistung und machte ihr Weiterkommen nach 80 Minuten perfekt. Die Kielerin bekommt es nun mit der Tschechin Katerina Siniakova zu tun, die 6:1, 6:0 gegen Pauline Parmentier aus Frankreich gewann.

«Ich denke, es war ein gutes Spiel von mir», sagte Kerber. «Gerade nach meiner Niederlage gegen Mladenovic in Stuttgart bin ich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe.» Letztmals hatte Kerber in der spanischen Hauptstadt vor vier Jahren ein Spiel gewonnen, zuletzt war sie stets zum Auftakt gescheitert.

Kerber ist nach Laura Siegemund die zweite deutsche Spielerin in Runde zwei. Die Stuttgart-Gewinnerin hatte am späten Samstagabend überraschend gegen die britische Weltranglisten-Siebte Johanna Konta mit 3:6, 7:5, 6:4 gewonnen. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug trifft Siegemund jetzt auf die Amerikanerin Coco Vandeweghe, die sich gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 6:4, 7:6 durchsetzte.

Das Aus kam dagegen für Julia Görges und Andrea Petkovic. Die 29 Jahre alte Petkovic verlor zum Auftakt 3:6, 4:6 gegen die Französin Oceane Dodin. Görges unterlag der kolumbianischen Qualifikantin Mariana Duque-Mariño überraschend mit 3:6, 4:6. Schon beim WTA-Turnier in Prag war Görges in der Woche zuvor bereits zum Auftakt gescheitert und hatte nicht an ihre starken Leistungen beim Fed Cup anknüpfen können. In der Relegation hatte die 28-Jährige gegen die Ukraine mit zwei Siegen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt gehabt.