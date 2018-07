London (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber gehört zum Auftakt von Wimbledon wieder zu den Top Ten der Welt. Die 30 Jahre alte Kielerin verbesserte sich um einen Rang und ist nun Zehnte, wie aus der neuen Rangliste hervorgeht.

In der vergangenen Woche hatte Kerber in Eastbourne das Halbfinale erreicht. Beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison in London steigt sie am Dienstag gegen die Russin Vera Swonarewa ein.

Bei den Herren machte der Hamburger Mischa Zverev nach seinem Turniersieg von Eastbourne einen Sprung um 26 Plätze und rückte auf Rang 41 vor. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber fiel von Platz 25 auf 27 zurück. Topspieler Alexander Zverev bleibt weiterhin Weltranglisten-Dritter.