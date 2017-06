Eastbourne (dpa) - Rund eine Woche vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon hat sich die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber wieder fit gemeldet.

Die Kielerin werde an der Generalprobe in Eastbourne teilnehmen, bestätigte ihr Management. Kerber hatte für das Tennis-Turnier in Birmingham in dieser Woche wegen erneuter Probleme am linken Oberschenkel kurzfristig abgesagt.

In den vergangenen Tagen hatte die in diesem Jahr bislang kriselnde Nummer eins der Welt aber auf Mallorca bereits wieder trainiert. Bei der mit 819 000 Dollar dotierten Veranstaltung in Eastbourne trifft Kerber nach einem Freilos in der ersten Runde entweder auf die Britin Naomi Broady oder auf Kristyna Pliskova aus Tschechien.