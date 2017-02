Dubai (dpa) - Jelina Switolina aus der Ukraine hat sich einen Tag nach ihrem Halbfinal-Sieg über Angelique Kerber den Titel beim Damen-Tennis-Turnier in Dubai geholt.

Die an Nummer sieben gesetzte Switolina triumphierte im Endspiel mit 6:4, 6:2 über die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Nach knapp anderthalb Stunden machte die 22-Jährige ihren zweiten Turniersieg in diesem Jahr perfekt und baute ihre momentane Erfolgsserie auf zwölf Siege nacheinander aus. Das Hartplatzturnier am Persischen Golf war mit knapp 2,4 Millionen Dollar dotiert. Kerber hätte mit dem Turniersieg wieder Nummer eins der Welt werden können.