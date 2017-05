Paris (dpa) - Schlechter hätten die French Open aus deutscher Sicht nicht beginnen können. Neben Angelique Kerber scheiterten auch Julia Görges und Florian Mayer gleich zum Auftakt. Vor allem der sich fortsetzende Absturz von Kerber bereitet Sorgen.

Kerber saß nach ihrem Paris-Debakel mit tiefen Rändern unter den Augen auf dem Pressepodium. Die schwarze Trainingsjacke passte zum Gemütszustand der verzweifelten Nummer eins der Tennis-Welt. Wieder einmal musste sie eine Niederlage erklären, dieses Mal ein extrem peinliches 2:6, 2:6 zum Auftakt der French Open gegen die Russin Jekaterina Makarowa. «Ich werde sicher ein paar Tage zum Nachdenken brauchen», sagte Kerber. «Ich habe jetzt ja ein bisschen mehr Zeit als gedacht.»

Kerber ist am Tiefpunkt angekommen. Gegen Makarowa zeigte sie auf dem Court Philippe Chatrier eine völlig indiskutable Leistung. Die Russin benötigte gerade einmal 82 Minuten, um Kerber nach allen Regeln der Kunst vorzuführen. Noch nie in der Geschichte des Profi-Tennis war bei den French Open eine Nummer eins der Setzliste bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Insgesamt war das vor Kerber bei einem der vier Grand-Slam-Turniere nur vier Mal passiert. Einmal davon Steffi Graf 1994 in Wimbledon, zuletzt der Schweizerin Martina Hingis vor 16 Jahren ebenfalls in Wimbledon.

Kerber setzte ihre schwachen Leistungen in diesem Jahr damit in Paris nahtlos fort, wo sie auch 2016 schon in der ersten Runde gescheitert war. «Am Ende ist es vielleicht gut, dass die Sandplatz-Saison jetzt vorbei ist», sagte die Australian-Open- und US-Open-Siegerin des vergangenen Jahres.

Doch der Belag ist im Moment Kerbers geringstes Problem. Es stimmt einfach nichts mehr im Gesamtgefüge der Kielerin. Weshalb Kerber nach ihrem desillusionierenden Auftritt erstmals auch eine Trennung von ihrem geschätzten Trainer Torben Beltz nicht mehr ausschloss. «Irgendetwas wird sich auf jeden Fall ändern müssen», sagte Kerber mit ein bisschen feuchten Augen.

Das sieht auch Boris Becker so. «So kann es nicht weitergehen, das weiß sie am besten. Es muss jetzt ehrliche Manöverkritik laufen», sagte Becker als Experte im Fernsehsender Eurosport. «Jetzt muss sie mal Titel verteidigen, Punkte verteidigen, sonst stürzt sie ins Bodenlose.» Ein Wechsel im Trainerstab können da durchaus eine Möglichkeit sein. «Nichts gegen Torben, aber es ist keine Schande, sich auf dem Markt umzuschauen. Sie braucht neue Impulse, neue Worte, neue Inspiration», sagte Becker.