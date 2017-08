Toronto (dpa) - Zwei Tage nach ihrem verlorenen WTA-Finale in Washington ist Tennisspielerin Julia Görges beim Turnier in Toronto bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die 28-Jährige unterlag der Amerikanerin Catherine Bellis 6:4, 3:6, 2:6. Görges hatte am vergangenen Wochenende ihr drittes Endspiel im Jahr 2017 erreicht, womit sie auf Platz 35 in der Weltrangliste kletterte.

In Toronto ist damit aus deutscher Sicht nur noch die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber im Wettbewerb vertreten. In der ersten Runde hatte sie ein Freilos.