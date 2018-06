Eastbourne (dpa) - Julia Görges ist die Generalprobe für den Tennis-Klassiker in Wimbledon gründlich misslungen. Die Nummer zwei der deutschen Rangliste verlor beim WTA-Turnier in Eastbourne in der zweiten Runde gegen die Weißrussin Arya Sabalenka mit 6:1, 4:6, 4:6.

Die 29-jährige Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe hatte in der ersten Runde ein Freilos. Als zweite deutsche Spielerin schlägt auch Angelique Kerber am Dienstag beim mit 852.564 Dollar dotierten Rasenturnier auf. Die an Nummer vier gesetzte Kielerin spielt gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei.