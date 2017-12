Riga (dpa) - Die lettische Tennisspielerin Jelena Ostapenko ist in ihrer Heimat erstmals zur Sportlerin des Jahres gewählt worden.

Die 20-Jährige French-Open-Siegerin und derzeitige Nummer sieben der Weltrangliste erhielt die Auszeichnung in Abwesenheit auf einer Galafeier in Riga.

Bei den Männer siegte zum zweiten Mal in Folge der ebenfalls abwesende Basketball-Star Kristaps Porzingis vom NBA-Klub New York Knicks, wie das Lettische Olympische Komitee mitteilte. Der Sportler oder die Sportlerin des Jahres wird in Lettland seit 2005 jeweils zum Jahresende von einer Jury gewählt.