New York (dpa) - Wegen unsportlichen Verhaltens ist der italienische Tennisprofi Fabio Fognini von den US Open in New York ausgeschlossen worden. Der Weltranglisten-26. hatte sich bei seiner Erstrunden-Niederlage in New York einen verbalen Ausrutscher geleistet und die Stuhlschiedsrichterin beleidigt.

Fognini sei vorläufig suspendiert worden, teilten die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers mit. Zum Doppel mit seinem Landsmann Simone Bolelli durfte der 30-Jährige nicht mehr antreten. Fognini, der für sein auffälliges Verhalten bekannt ist, wurde bereits zuvor mit einer Geldstrafe von 24 000 Dollar belegt.