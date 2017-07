Newport (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk hat das Finale beim ATP-Turnier im amerikanischen Newport verpasst. Der 28-Jährige aus München verlor in der Runde der letzten Vier gegen den Australier Matthew Ebden klar mit 3:6 und 3:6.

Der Weltranglisten-131. hatte erst zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Doha 2014 ein Halbfinale bei einem ATP-Turnier erreicht. Im Viertelfinale hatte der ehemalige Davis-Cup-Spieler den an Nummer zwei gesetzten Titelverteidiger Ivo Karlovic aus Kroatien in einem hart umkämpften Match mit 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 7:6 (7:4) bezwungen.

Der Australier Ebden trifft im Endspiel auf den Gewinner des Halbfinales zwischen den Amerikanern John Isner und Bjorn Fratangelo.