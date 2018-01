Doha (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Doha ins Viertelfinale eingezogen. Der Münchner gewann in Katars Hauptstadt 6:2, 6:2 gegen Matteo Berrettini aus Italien.

Der 28 Jahre alte Gojowczyk hatte einen Tag zuvor zum Auftakt Filip Krajinovic aus Serbien bezwungen. Das Hartplatzturnier am Persischen Golf ist mit knapp 1,3 Millionen Dollar dotiert. Jan-Lennard Struff schied hingegen im Achtelfinale aus. Der Weltranglisten-53. aus Warstein unterlag dem Franzosen Gael Monfils 3:6, 6:1, 3:6. Struff hatte sich in der ersten Runde am Dienstag überraschend gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Tomas Berdych aus Tschechien durchgesetzt.