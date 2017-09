In Metz

Metz (dpa) - Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat mit 28 Jahren seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen.

Beim Hartplatz-Turnier in Metz setzte sich der frühere Davis-Cup-Spieler im Finale gegen den Franzosen Benoit Paire in 67 Minuten mit 7:5, 6:2 durch. Gojowczyk hatte sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gekämpft und im Halbfinale von der Aufgabe des erkrankten Hamburgers Mischa Zverev profitiert.