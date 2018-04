Charleston (dpa) - Zwei Wochen vor dem Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien präsentiert sich Tennisspielerin Julia Görges in starker Form.

Die deutsche Nummer zwei gewann souverän mit 6:4, 6:3 gegen die Russin Darja Kassatkina und zog damit beim WTA-Turnier in Charleston (US-Bundesstaat South Carolina) erstmals ins Halbfinale ein. Nach 77 Minuten beendete Görges das Match zu ihren Gunsten.

Kassatkina steht momentan als Zwölfte in der Weltrangliste einen Platz vor der Schleswig-Holsteinerin. In der Vorschlussrunde trifft Görges nun auf die Tschechin Karolina Pliskova oder Anastasija Sevastova aus Lettland. Das Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien bestreiten die deutschen Tennis-Damen am 21. und 22. April in Stuttgart.