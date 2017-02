Budapest (dpa) - Julia Görges und Carina Witthöft haben das Halbfinale des Tennis-Turniers in Budapest erreicht. Die 28-jährige Görges setzte sich gegen die Belgierin Yanina Wickmayer mit 6:1, 7:5 durch.

In der Vorschlussrunde trifft die Weltranglisten-56. aus Bad Oldesloe auf die Siegerin der Partie zwischen der an Nummer eins geführten Timea Babos aus Ungarn und der Französin Oceane Dodin.

Witthöft gewann das deutsche Viertelfinal-Duell gegen die Bonnerin Annika Beck unerwartet glatt mit 6:1, 6:1. Im Match um den Einzug in das Endspiel bekommt es die 22-Jährige aus Wentorf bei Hamburg mit der Weißrussin Alexandra Sasnowitsch oder der an Nummer zwei gesetzten Lucie Safarova aus Tschechien zu tun. Das Turnier in Ungarns Hauptstadt ist mit 226 750 Dollar dotiert.