Turnier in Auckland

Auckland (dpa) - Julia Görges ist mit einem Erfolg über Rio-Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico in das Tennisjahr 2018 gestartet.

Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe setzte sich in der ersten Runde mit 6:4, 4:6, 6:2 durch und zog in das Achtelfinale des mit 226 000 Dollar dotierten WTA-Turniers von Auckland ein. Dort ist die Siegerin der Partie Jade Lewis (Neuseeland) gegen Viktoria Kuzmova (Slowakei) die Gegnerin der an Nummer zwei gesetzten Görges.

Auch Mona Barthel aus Bad Segeberg schlägt bei den Turnier in Neuseeland auf. Sie trifft am Dienstag in Runde eins auf die Amerikanerin Varvara Lepchenko.