Berlin (dpa) - Julia Görges ist nach ihrem Turniersieg in Moskau nun auch offiziell die neue deutsche Nummer eins im Damen-Tennis vor Angelique Kerber.

Görges verbesserte sich in der neuen Weltrangliste vom Montag um neun Ränge auf den 18. Platz und rangiert damit direkt vor Kerber. Die einstige Weltranglisten-Erste war seit Mitte Mai 2012 beste deutsche Spielerin, verlor nach ihrem Erstrunden-Aus in Luxemburg aber weiter an Boden.

Luxemburg-Siegerin Carina Witthöft machte nach ihrem ersten Titel einen Sprung vom 73. auf den 51. Platz. Davor stehen als 48. noch Tatjana Maria und als 49. Mona Barthel. Spitzenreiterin bleibt die Rumänin Simona Halep vor Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien und der Tschechin Karolina Pliskova. Die Topspielerinnen bestreiten derzeit die WTA Finals in Singapur.

Bei den Herren bleibt der Hamburger Alexander Zverev Fünfter hinter dem Spanier Rafael Nadal, dem Schweizer Roger Federer, dem Briten Andy Murray und dem Kroaten Marin Cilic. Zverevs älterer Bruder Mischa wird auf Platz 30 geführt, Philipp Kohlschreiber auf Rang 34. Jan-Lennard Struff folgt auf Platz 51.