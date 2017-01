Achtelfinale gegen Broady Görges nach Auftaktsieg in Auckland gleich wieder gefordert

Auckland (dpa) - Julia Görges hat beim Damen-Tennis-Turnier in Auckland mit Verspätung ihr Auftaktmatch gewonnen. Die Bad Oldesloerin siegte am Mittwoch 6:3, 6:4 gegen die an Nummer sechs gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Wegen der Verzögerungen durch Regen in den vergangenen Tagen musste Görges bereits wenige Stunden später zu ihrem Achtelfinale gegen die Britin Naomi Broady antreten.

Altmeisterin Venus Williams zog nach ihrem Achtelfinal-Einzug für den weiteren Turnierverlauf zurück. Die 36-jährige US-Amerikanerin leide unter einer Armverletzung und könne nicht normal aufschlagen, teilten die Organisatoren nach dem 7:6 (7:2), 6:2 der einstigen Weltranglisten-Ersten über die Neuseeländerin Jade Lewis mit.

Die WTA-Veranstaltung in Neuseelands Metropole ist mit knapp 227 000 Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne beginnen.