New Haven (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges steht in der Tennis-Weltrangliste so gut da wie nie zuvor. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe verbesserte sich um einen Platz und ist erstmals die Nummer neun der Welt, wie aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervorgeht.

In New Haven steht für Görges in dieser Woche die Generalprobe für die US Open an, bereits am Sonntag hatte sie problemlos die zweite Runde erreicht. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, weiterhin Nummer vier der Welt, bestreitet vor der am nächsten Montag beginnenden Grand-Slam-Veranstaltung in New York kein Turnier mehr.

Bei den Herren kletterte Wimbledonsieger Novak Djokovic vom zehnten auf den sechsten Rang. Mit seinem Final-Erfolg in Cincinnati über den Schweizer Roger Federer gelang es dem Serben als erstem Tennisprofi, alle neun Masters-Turniere mindestens einmal gewonnen zu haben. Der Spanier Rafael Nadal führt die Weltrangliste weiterhin vor Federer an. Der Hamburger Alexander Zverev bleibt als bester Deutscher Vierter.