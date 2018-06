Tennisturnier in Halle

Halle/Westfalen (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle als erster deutscher Tennisprofi das Achtelfinale erreicht.

Der Turniersieger von 2011 führte in der ersten Runde 4:6, 6:4, 2:1, als sein Gegner Marton Fucsovics (Ungarn) verletzungsbedingt aufgeben musste. Am Montag waren die drei deutschen Teilnehmer Jan-Lennard Struff, Matthias Bachinger und Maximilian Marterer in der ersten Runde des mit 1,984 Millionen Euro dotierten Turniers ausgeschieden.

Am Dienstagnachmittag greifen unter anderen noch der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Roger Federer (gegen Aljaz Bedene/Slowenien) sowie die weltweite Nummer drei Alexander Zverev (gegen Borna Coric/Kroatien) ins Geschehen ein.