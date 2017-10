London (dpa) - Der italienische Tennis-Profi Fabio Fognini muss mit einer Sperre von zwei Grand-Slam-Turnieren rechnen, sollte er sich in den nächsten zwei Jahren eine weitere Entgleisung erlauben. Das entschied das Grand Slam Board.

Fognini hatte bei seiner Erstrunden-Niederlage bei den US Open im August in New York die Stuhlschiedsrichterin beleidigt. Der 30-Jährige wurde damals sofort mit einer Geldstrafe von 24 000 Dollar belegt. Das Grand Slam Board entschied nun, dass er zusätzlich 96 000 Dollar zahlen muss, wovon die Hälfte aber ebenfalls zur Bewährung für zwei Jahre ausgesetzt wurde. Fognini akzeptierte die Strafe und will keinen Einspruch einlegen. Er war schon einige Male mit Aussetzern aufgefallen. Für den Vorfall bei den US Open hatte er sich entschuldigt.