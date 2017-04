Federer kündigt Pause bis French Open im Mai an

Miami (dpa) - Tennis-Superstar Roger Federer will sich nach seinem Turniersieg in Miami eine längere Pause gönnen. Der Schweizer wird in der kommenden Sandplatz-Saison wohl nur das Grand-Slam-Turnier in Paris spielen, das am 28. Mai beginnt.

«Ich brauche Ruhe und Zeit zur Vorbereitung. Ihr werdet mich wahrscheinlich bei den French Open wiedersehen», sagte Federer nach seinem Endspielsieg in Miami gegen Rafael Nadal. Federer hatte seinen spanischen Dauerrivalen mit 6:3, 6:4 bezwungen und damit seinen 91. Karriere-Titel gewonnen.

Es war bereits der dritte Turniersieg für den 35-Jährigen in dieser Saison nach den Erfolgen bei den Australian Open in Melbourne und in Indian Wells. Im Vorjahr hatte Federer noch ein halbes Jahr wegen einer Verletzung pausieren müssen. «Ich will gesund bleiben und Spaß haben. Wenn ich mich gut fühle, kann ich solches Tennis wie hier spielen. Wenn ich nicht gesund bin, dann werde ich nicht in solchen Finals gegen Rafa sein», sagte Federer.

Er wolle sich daher auf die French Open und die danach folgende Rasen- und Hartplatzsaison konzentrieren. Sein Ziel ist die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste. «Es wäre toll, wenn ich wieder Nummer eins werden würde, aber ich habe das Gefühl, dass es noch ein weiter Weg ist», sagte Federer.