Paris (dpa) - Mona Barthel ist bei den French Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor in Paris gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova mit 0:6, 4:6 und konnte dabei zu keiner Zeit an ihre zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Nach nur 72 Minuten war das Aus für Barthel, die im Vorfeld des mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Spektakels mit ihrem Titel in Prag für Aufsehen gesorgt hatte, bereits besiegelt. Als einzige deutsche Tennisspielerin hat bisher Carina Witthöft in Paris die zweite Runde erreicht.