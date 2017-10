Basel (dpa) - Die drei deutschen Tennisprofis Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und Florian Mayer sind in der ersten Runde des ATP-Turniers in Basel ausgeschieden.

Zverev unterlag nach zwei umkämpften Sätzen Leonardo Mayer aus Argentinien 5:7, 5:7. Die deutsche Nummer zwei aus Hamburg war bei dem mit 1,837 Millionen Euro dotierten Hallen-Turnier in der Schweiz an Position acht gesetzt. Mayer hat in diesem Jahr das ATP-Turnier in Hamburg gewonnen.

Auch für den Weltranglisten-69. Peter Gojowczyk war in der ersten Runde in Basel Schluss. Der Münchner unterlag dem Belgier David Goffin in 1:21 Stunden mit 2:6, 5:7. Am Abend schied dann der Bayreuther Florian Meyer aus. Die Nummer 68 der Weltrangliste musste gegen den Weltranglistenvierten Marin Cilic aus Kroatien verletzt aufgeben. Den ersten Satz hatte Cilic mit 6:3 gewonnen.