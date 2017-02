Marseille (dpa) - Alexander Zverev ist beim Tennisturnier in Marseille in der ersten Runde gescheitert. Der an Nummer fünf gesetzte 19 Jahre alte Hamburger verlor gegen den Franzosen Nicolas Mahut mit 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Jan-Lennard Struff dagegen erreichte das Achtelfinale. Der Davis-Cup-Spieler setzte sich bei der mit 691 850 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung in seinem Auftaktmatch gegen den Franzosen Jeremy Chardy mit 6:3, 7:5 durch.