London (dpa) - Nach dem unerwartet abrupten Ende einer famosen Saison will Roger Federer seinen zweiten Frühling verlängern. Schon vor dem zweiwöchigen Familienurlaub dachte der 36 Jahre alte Tennis-Star an die neue Saison und die nächsten Erfolge in Australien.

«Ich kann es nicht abwarten, dort wieder zu spielen», sagte Federer. Von der verpassten Titelchance beim Saisonfinale in London war der Rekordmann zwar enttäuscht, er jammerte aber nicht. Im Gegenteil.

Anfang Dezember wird Federer wieder mit dem Training beginnen. Ende desselben Monats tritt die langjährige Nummer eins in Perth beim Hopman Cup an, um die Form für die Mission Titelverteidigung bei den Australian Open zu finden. In Melbourne hatte im vergangenen Jahr seine grandiose Comeback-Story ihren Anfang genommen.

Nach dem Australian-Open- und Wimbledon-Triumph sowie dem verletzungsbedingten Aus für seinen Rivalen Rafael Nadal war Federer am Samstag in London bei den ATP Finals völlig unerwartet, aber verdient im Halbfinale am Belgier David Goffin gescheitert. Alle vorangegangenen sechs Partien gegen den Weltranglisten-Achten hatte der Baseler gewonnen. Alles schien angerichtet für ein weiteres Ausrufezeichen des Ausnahmekönners.

Eigentlich wollte der Schweizer sein wundersam erfolgreiches Jahr mit seinem siebten WM-Titel krönen. «Ziemlich enttäuscht» sei er, gab er zu. Doch angesäuert wirkte der Grand-Slam-Rekord-Champion nicht. Geduldig und ruhig erklärte er, dass Goffin einfach der Bessere gewesen sei. «Ich freue mich für ihn. Er ist ein großartiger Kerl.» Nicht nur auf dem Platz Größe zu zeigen, ist eine der Eigenschaften, die Federer auszeichnen. Allüren oder schlechte Laune kennt man öffentlich von ihm nicht.

Siegerposen von Federer gab es in diesem Jahr dagegen reichlich. Wohl kaum einer hätte dem Schweizer vor dem Saisonstart zugetraut, in diesem Maße zu glänzen. «Ich bin so glücklich, dass ich auf diesem Level vom Beginn bis zum Ende gespielt habe. Es war großartig. Ich habe diesen Prozess genossen», sagte der vierfache Vater.

Sieben Turniere gewann er in dieser Saison, mehr als jeder andere. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger beendet 2017 als Nummer zwei der Welt hinter dem Spanier Nadal. In der Weltranglisten-Geschichte war nie ein Spieler, der das geschafft hat, älter als er. Von 57 Partien verlor er nur fünf. Vor dem Australian-Open-Triumph hatte er seit Wimbledon 2012 keinen Grand-Slam-Titel mehr gewonnen. Und das alles nach einem verkorksten Jahr 2016 mit maladem Knie und Rücken und einem vorzeitigen Saison-Aus ohne Titel.