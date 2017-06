London (dpa) - Der englische Tennisprofi Daniel Evans hat eingeräumt, dass er im April positiv auf Kokain getestet worden ist. Er habe vor einigen Tagen davon erfahren und nehme alle Schuld auf sich, sagte der Weltranglisten-50 in London.

Es sei ihm aber wichtig zu betonen, dass der positive Test außerhalb jedes sportlichen Wettkampfes passiert sei. Welche Sanktionen der 27-Jährige zu befürchten hat, ist noch unklar. «Ich habe viele Menschen enttäuscht und möchte mich dafür entschuldigen», sagte Evans.

Der Tennis-Weltverband ITF bestätigte die positive Probe. Evans werde vom 26. Juni an bis auf weiteres gesperrt, teilte die ITF mit. Damit verpasst der Brite auch den Klassiker in Wimbledon, der am 3. Juli beginnt.