London (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen treten in Stuttgart zum Abstiegs-Relegationsspiel gegen die Ukraine an. Wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte, werden Angelique Kerber und ihre Teamkolleginnen auf Sand am 22. und 23. April um den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cups kämpfen.

«Für uns alle fühlt sich ein Heimspiel dort wie die Rückkehr ins eigene Wohnzimmer an», sagte Bundestrainerin Barbara Rittner über die 4800 Zuschauer fassende Arena. Direkt im Anschluss findet der Porsche Grand Prix in der gleichen Halle statt. Am Wochenende des Fed-Cup-Heimspiels wird auch die Qualifikation zu dem Turnier ausgetragen.

Bereits zum sechsten Mal seit 2011 ist Stuttgart Austragungsort für ein Heimspiel in dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. Ohne die Weltranglisten-Zweite Kerber hatte die deutsche Auswahl die Erstrunden-Partie auf Hawaii gegen die USA verloren und muss damit wie im Vorjahr um den Klassenverbleib bangen.

Das bislang einzige Duell mit der Ukraine hat Deutschland 2004 gewonnen. In der Weltranglisten-Zehnten Jelina Switolina hat der Kontrahent allerdings eine starke Nummer eins, gegen die Kerber in Dubai gerade erst zum dritten Mal nacheinander verloren hat.