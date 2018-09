New York (dpa) - Die einstigen Tennis-Weltranglisten-Ersten und früheren US-Open-Sieger Novak Djokovic und Maria Scharapowa haben das Achtelfinale in New York erreicht.

Wimbledonsieger Djokovic besiegte den Franzosen Richard Gasquet mit 6:2, 6:3, 6:3. Der Serbe trifft an diesem Montag auf den Portugiesen João Sousa, der erstmals unter den letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier dabei ist.

Scharapowa ließ zuvor der letztjährigen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland beim 6:3, 6:2 keine Chance. Die Russin spielt nun gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro. Ausgeschieden ist die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Kvitova verlor 5:7, 1:6 gegen Aufsteigerin Aryna Sabalenka aus Weißrussland. Sabalenka muss als nächstes gegen die Japanerin Naomi Osaka antreten.

Deutsche Spielerinnen sind nach dem Aus von Angelique Kerber im Achtelfinale nicht mehr dabei. Bei den Herren trifft Philipp Kohlschreiber am Montag auf den Japaner Kei Nishikori.