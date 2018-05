Paris (dpa) - Der ehemalige Tennis-Weltrangliste Novak Djokovic hat die dritte Runde der French Open erreicht. Der lange verletzte Serbe bezwang den Spanier Jaume Munar in Paris 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Der an Nummer 20 gesetzte Djokovic hatte in der 2:18 Stunden dauernden Partie lange Zeit hartnäckigen Widerstand des Qualifikanten zu brechen, der nur die Nummer 155 der Welt ist. Nächster Gegner von Djokovic ist der an Nummer 13 gesetzte Spanier Roberto Bautista Agut.